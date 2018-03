Facebook: Agcom chiede informazioni

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa l'impiego di data analytics per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi.

Lo si legge in una nota della stessa autorità. La richiesta arriva "a seguito della recente diffusione di notizie relative all'attività svolta dalla società Cambridge Analytica, cui ha fatto seguito l'indagine dell'autorità indipendente britannica ICO - Information Commissioner's Officer relativa ai rapporti tra partiti politici, 'data companies' e piattaforme online per la profilazione degli utenti e la personalizzazione dei messaggi elettorali.