Valanga a Livigno, muore scialpinista

(ANSA) - LIVIGNO (SONDRIO), 19 MAR - Un uomo ha perso la vita oggi pomeriggio sulle montagne di Livigno (Sondrio), travolto da una valanga in zona Forcola.

I Soccorritori sono partiti subito dopo che è scattato l'allarme attorno alle 14, quando alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il distacco della massa di neve nella zona della Forcola, e hanno perlustrato una vasta area montuosa anche in elicottero fino a quando hanno trovato lo sci-alpinista per il quale non c'era più niente da fare.

Le operazioni di recupero della salma sono ancora in corso, ad opera dei tecnici del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna intervenuti con i militari del Sagf della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Oggi il pericolo valanghe era stimato di grado "3 marcato" nell'area dove è avvenuta la disgrazia.