Icardi "110 milioni clausola sono pochi"

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Centodieci milioni di clausola per un bomber da oltre 100 reti in Serie A forse sono pochi? Il diretto interessato, Maurito Icardi, si dice d'accordo: "Dopo quello che è successo nell'ultimo mercato forse hai ragione; però questa della clausola è una cosa che abbiamo discusso con la società e si è deciso di fare così. Ma in società sanno tutti quello che penso io, quello che voglio io. E siamo tutti molto tranquilli", spiega il centravanti argentino dell'Inter in un'intervista alla rivista 'Undici', rilasciata prima del poker alla Samp di ieri, e dove parla del suo passato ("Quello che mi ha voluto di più è stato Massimo Moratti"), del presente ("Essere il capitano dell'Inter per me non è difficile, ho la personalità per farlo tranquillamente") e del futuro ancora da scrivere: "Spero a 30 anni di giocare ancora al calcio. Spero di fare una lunga strada all'Inter, voglio vincere qualcosa con questa maglia. A 40 avrò smesso di sicuro, farò il papà a tempo pieno, a casa, con la mia famiglia".