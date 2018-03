Usa: licenziato McCabe,ex numero due Fbi

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, licenzia l'ex numero due dell'Fbi Andrew McCabe, nel mirino da mesi del presidente Donald Trump.

Sessions, nello spiegare il licenziamento, cita il fatto che McCabe ha diffuso informazioni ai media e non è stato onesto, neanche sotto giuramento, in diverse occasioni. McCabe sarebbe dovuto andare in pensione fra 48 ore, domenica.