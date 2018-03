Spia: Gb, reazione Mosca non muta fatti

(ANSA) - LONDRA, 17 MAR - "La risposta della Russia non cambia i fatti in questione, ossia il tentativo di uccisione di due persone sul suolo britannico, atto per il quale non c'è conclusione alternativa se non che lo Stato Russo sia colpevole". Lo ribadisce il Foreign Office in una nota di reazione alle contro-espulsioni annunciate da Mosca.

Londra annuncia inoltre per lunedì prossimo una nuova riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale per valutare gli sviluppi ed eventuali ulteriori passi.