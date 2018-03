Filippine: Piper cade su casa, 10 morti

(ANSA) - MANILA, 17 MAR - Un aereo da turismo Piper-23 Apache è precipitato nelle Filippine su una casa: morte le cinque persone che erano a bordo e altre cinque che si trovavano a terra. Lo riferiscono le autorità locali.

Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Plaridel, nella provincia di Bulacan, a nord di Manila. La casa colpita ha poi preso fuoco. Altre due persone sono rimaste ferite dai rottami in fiamme.

La cause dell'incidente non sono ancora note. Alcuni testimoni hanno riferito che l'aereo - che volava per la Lite Air Express - ha colpito un albero e un palo dell'elettricità prima di schiantarsi sulla casa.