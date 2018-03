Prime immagini ufficiali L'amica geniale

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Diffuse le prime immagini ufficiali de L'amica geniale, la serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo (Private, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts), tratta dal best seller L'amica geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, edita in Italia da E/O. Le riprese della serie sono in corso a Caserta. A interpretare Elena e Lila bambine, sono rispettivamente Elisa Del Genio e Ludovica Nasti. Giovanissime protagoniste per la prima volta sullo schermo, mentre Margherita Mazzucco e Gaia Girace saranno le due protagoniste adolescenti.

L'Amica Geniale è una serie HBO-RAI Fiction e TIMVISION, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in co-produzione con Umedia Production. Tutti gli episodi saranno diretti da Saverio Costanzo. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Jennifer Schuur produttore esecutivo. FremantleMedia International distributore internazionale.