Trump a Ue, giù tariffe o tassiamo auto

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee ed altri prodotti se non abbasseranno le loro barriere e tariffe. "L'Unione europea, Paesi meravigliosi che trattano gli Usa molto male sul commercio, si stanno lamentando delle tariffe su acciaio e alluminio. Se lasciano cadere le loro orribili barriere e tariffe su prodotti Usa in entrata, anche noi lasceremo cadere le nostre. Grande deficit.

Altrimenti tassiamo le auto, etc. Giusto!", ha twittato il presidente Usa.