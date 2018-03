Orfini, domani leggerò dimissioni Renzi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Matteo Renzi "si è dimesso, ho la lettera. Dal 5 marzo, dal giorno delle dimissioni e prima della conferenza stampa, ho la lettera di dimissioni che domani leggerò in direzione. E' una lettera molto semplice in cui si prende atto del risultato, si annunciano le dimissioni e si invita a procedere con gli adempimenti da statuto, con la convocazione dell'assemblea". Lo dice il presidente del Pd Matteo Orfini a "1/2 ora in più".