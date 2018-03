Francia: Bannon, 'storia è dalla nostra'

(ANSA) - PARIGI, 10 MAR - "La Storia è dalla nostra parte e ci condurrà di vittoria in vittoria": lo ha detto Steve Bannon, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, davanti al congresso del Front National a Lille, dove è l'invitato a sorpresa.

"Voi - ha detto Bannon dal palco - fate parte di un movimento che è più grande, va oltre l'Italia, la Polonia, l'Ungheria".

Bannon, la cui presenza è stata annunciata soltanto ieri sera, ha diretto la fase finale della vittoriosa campagna presidenziale di Donald Trump prima di diventare suo consigliere alla Casa Bianca, per 7 mesi.