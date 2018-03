Turchia: libero direttore anti-Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 9 MAR - Un tribunale di Istanbul ha deciso la scarcerazione di Murat Sabuncu, direttore del quotidiano anti-Erdogan Cumhuriyet, detenuto da 495 giorni, e del reporter investigativo dello stesso giornale Ahmet Sik, in prigione da 434 giorni. Resta invece in carcere il presidente del Consiglio direttivo del giornale, Akin Atalay, anche lui detenuto da 495 giorni. Il processo a Cumhuriyet è diventato in questi mesi uno dei simboli della minaccia alla libertà di stampa in Turchia. La prossima udienza è stata fissata per il 16 marzo.