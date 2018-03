Papa: testi Via Crucis di studenti Roma

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 MAR - Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di giovani, coordinato dal professor Andrea Monda, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista. I giovani sono studenti di un liceo classico romano, dove il prof. Monda insegna religione, e alcuni studenti universitari. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke.