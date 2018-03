Big Pd attaccano Renzi, 'dimissioni ora'

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Le parole del segretario Matteo Renzi a proposito delle dimissioni convocando un'assemblea per aprire la fase congressuale solo al termine dell' insediamento del Parlamento e della Formazione del governo, scatenano forti contrasti all'interno del Pd. Il primo è il capogruppo Pd Luigi Zanda, che afferma che "le dimissioni di un leader o si danno o non si danno. Quando si decide, si danno senza manovre". Sulla stessa linea, la ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro per la quale annunciare le dimissioni "e non darle" è "in contrasto con il senso di responsabilità, lealtà e chiarezza dovuti a partito, militanti, elettori"; con loro anche Nicola Latorre e Gianni Cuperlo. "Renzi ambiguo, subito la parola agli iscritti", è la posizione del leader di minoranza Andrea Orlando. A difendere Renzi, Michele Anzaldi, e Anna Ascani, che accusa Zanda di "volere inciuci o candidarsi segretario". Le dimissioni sono verissime, lunedì c'è la Direzione del Pd, assicura il coordinatore Lorenzo Guerini.