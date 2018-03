10 anni, accoltella ragazzina a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Ha solo 10 anni il responsabile del ferimento con un coltello, avvenuto sabato a Napoli, di una ragazza di 15, intervenuta in soccorso della sorella 14enne. Ad identificarlo con un complice di 14 anni, fa sapere la Questura, sono stati gli agenti del Commissariato Bagnoli intervenuti in ospedale. Il gruppo di ragazzi aveva preso di mira la 14enne in compagnia di un'amica vicino alla stazione della Cumana. Sia il ragazzo che il complice 14enne sono stati denunciati per tentata rapina aggravata in concorso tra loro.