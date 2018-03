Incassi Usa, Black Panther a 500 mln

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Ancora un week end 'monstre' per Black Panther al box office Usa: con i 65,7 milioni di dollari rastrellati nel fine settimana, il film sui supereroi Marvel di colore diventa il terzo titolo ad aver raggiunto più velocemente quota 500 milioni di dollari nel mercato domestico (pur avendo pressoché dimezzato il risultato rispetto allo scorso week end).

Al secondo posto Red Sparrow, il suspense-thriller con Jennifer Lawrence, che debutta al botteghino con 17 milioni di dollari; sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Il giustiziere della notte (Death Wish) Bruce Willis: il remake dell'action cult con Charles Bronson, in arrivo nelle sale italiane l'8 marzo, incassa poco più di 13 milioni di dollari. Scivola in quarta posizione la commedia Game Night - Indovina chi muore stasera?, con Jason Bateman e Rachel McAdams (10,7 milioni di dollari nel fine settimana, 33,5 milioni in totale), quinto Peter Rabbit (10 milioni nel week end, 84 milioni totali).