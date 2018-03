City liquida Chelsea, Premier a un passo

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Un gol di Bernardo Silva a inizio ripresa piega il Chelsea e consegna, di fatto, la Premier al Manchester City che guida il massimo campionato inglese con 18 punti di vantaggio sul Liverpool (potrebbero scendere a 16 in caso di successo dello United domani sul terreno del Crystal Palace) a nove giornate dal termine. Per Antonio Conte è l'ennesimo, brutto stop che porta i Blues a -5 dal quarto posto, utile per la Champions. Sotto una fitta pioggia, gli uomini di Pep Guardiola sono stati meno belli del solito ma tanto è bastato per avere ragione di un Chelsea a tratti timoroso e pasticcione, come nel caso del gol-partita nato dall'asse David Silva-Bernardo Silva che beffa prima un incerto Alonso e poi Courtois e di fatto sigilla il passaggio di consegne.