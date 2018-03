Elezioni,61mila seggi per 46mln votanti

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Si sono insediati oggi pomeriggio gli uffici elettorali di sezione, i seggi. Sono costituiti dai rispettivi presidenti, nominati dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, che ne chiamano a far parte 4 scrutatori ed un segretario. Per questo turno elettorale, le sezioni sono in totale 61.552, le urne circa 137.616 mila (due urne per sezione, più una dove si svolgono le elezioni regionali). I componenti di seggio sono 369.312. Gli elettori sono, per la Camera, 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, per il Senato 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, che eleggeranno 618 deputati e 309 senatori.