Dybala, gol importante per me e Juventus

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Per la squadra e per la mia fiducia questo gol è molto importante, per continuare a lavorare e fare sempre meglio per i aiutare i miei compagni. E' stata una partita dura contro una squadra che gioca bene, magari non bellissima e che se finiva 0-0 nessuno poteva dire niente". Così l'attaccante della Juve Paulo Dybala dopo la rete decisiva segnata alla Lazio all'Olimpico.

"Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è stata perfetta. Siamo stati poco aggressivi nel primo tempo e per la Champions dobbiamo esserlo di più".