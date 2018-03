Gelicidio blocca treni linee locali

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - Causa il fenomeno del 'gelicidio', ossia il ghiaccio che si è formato sulle linee di alimentazione elettrica, fermi tutti i treni regionali in transito sulle linee Firenze-Empoli e Firenze-Prato-Pistoia. I treni sono stati bloccati nelle stazioni ma alcuni convogli sono rimasti fermi anche lungo il tragitto. Fs ha poi attivato due treni diesel sulle due tratte in modo da bypassare i problemi causati dal ghiaccio alle linee elettriche di alimentazione e riportare a destinazione i passeggeri rimasti bloccati. Sulle due tratte sono a lavoro i tecnici di Rfi che stanno cercando di liberare dal ghiaccio le linee di alimentazione mentre Trenitalia ha recuperato sette pullman per attivare un servizio sostitutivo.