Berlino, attacco hacker sotto controllo

(ANSA) - BERLINO, 28 FEB - L'attacco cibernetico degli hacker alla rete dell'amministrazione federale tedesca "è sotto controllo ed è stato isolato". Lo ha detto il portavoce del ministero degli interni tedesco, Johannes Dimroth, dopo che l'agenzia di stampa Dpa aveva reso noto l'attacco del cyberspionaggio russo alla rete del ministero degli interni e degli esteri.

L'attacco ha coinvolto "la rete federale", ha specificato il portavoce. Il ministero non è però voluto scendere in ulteriori dettagli per motivi di sicurezza. Il partito dei Verdi chiede un rapido chiarimento dalle autorità di sicurezza sull'attacco cibernetico per "rendere noto quali dati esattamente siano stati trafugati", come ha spiegato il vice capo-gruppo in Parlamento, Konstantin von Notz.