Minniti, no evidenze campagne influenza

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "C'è la guardia molto alta riguardo alle interferenze internazionali sul voto da parte del ministero e dell'intelligence, ma al momento non c'è nessuna evidenza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, nel corso del programma 'L'intervista' di Maria Latella, su Sky, aggiungendo che "abbiamo i sensori puntati sulle campagne d'influenza tramite attacchi cyber se questo dovesse accadere e a 5 giorni dal voto questa campagna non c'è". Il ministro è tornato poi sui cortei di ieri che si sono svolti "con serenità a parte qualche tensione a Milano e ringrazio le forze dell'ordine. E' andata bene la manifestazione dell'Anpi a Roma, che ha reso plasticamente evidente il diverso approccio all'antifascismo: picchiare un carabiniere o lanciare bombe carta contro poliziotti non c'entra niente con l'antifascismo".