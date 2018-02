Ex manager Trump si dichiara colpevole

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si e' dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul Russiagate. L'ammissione di colpevolezza viene letta come un forte segnale che Gates e' pronto a collaborare per evitare una pena severissima.