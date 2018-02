Boldrini, no interim 1 anno a Gentiloni

(ANSA) ROMA, 23 FEB - "La legge elettorale, nella eventualità che non si riesca ad avere una maggioranza di governo, deve essere rivista. S'ha da fare questa legge in qualche modo, chi ci sarà nel governo di scopo si vedrà, è inutile riandare al voto con questa legge elettorale". Lo ha detto Laura Boldrini, presidente della Camera ed esponente di LeU a Radio Capital. "Bisogna vedere il voto del Parlamento - ha concluso Boldrini rispondendo ad un'altra domanda - non è che il governo Gentiloni può andare avanti a interim per un anno, gli affari correnti hanno un limite fino a quando c'è il nuovo Parlamento".