õFlorida: i Clooney donano 500mila dlr

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - George e Amal Clooney scendono in campo al fianco degli studenti americani per chiedere a gran voce una stretta sulle armi da fuoco. La potente coppia di Hollywood ha fatto sapere che marcerà al fianco di ragazzi, genitori e insegnanti che manifesteranno il prossimo 24 marzo a Parkland, la città dell'ultima strage in una scuola, a Washington e in molte altre citta' americane. I Clooney hanno anche deciso di donare alla causa la cifra di 500 mila dollari, definendo i manifestanti "una generazione incredibile di giovani".