Disabile in gita, no degli insegnanti

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Una ragazzina disabile, alunna delle scuole medie, affetta dalla rarissima sindrome di Smith Magenis, vuole andare in gita scolastica e i genitori si offrono di accompagnarla. Gli insegnanti dell'istituto comprensivo Aldo Moro di Saronno (Varese), però, dicono no e revocano la gita perché, come spiega la scuola "sono venute meno le condizioni di sicurezza perché la classe potesse partire". Ed è per questo che i genitori della studentessa hanno scritto al provveditore di Varese e alla Direzione scolastica regionale. La ragazza "fa fatica a dormire: può svegliarsi anche quattro volte a notte" spiegano. A scuola è assistita da un insegnante di sostegno. Per ovviare a questi inconvenienti, però, i genitori si erano offerti di accompagnarla nella gita (tre giorni e due notti fuori) ma dagli insegnati è venuto un no. La vicenda è stata sostanzialmente confermata dalla direzione scolastica la quale ha spiegato che sono allo studio altre gite, magari più brevi, che consentano la partecipazione della ragazza.