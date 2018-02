Calenda, sono uomo di centrosinistra

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Io in un governo di centrodestra non ci lavorerei perché sono un uomo di centrosinistra e sono stato nel centrosinistra per tutta questa legislatura. E come ha detto lo stesso Berlusconi, che in questo caso - una delle poche volte - condivido, non esistono uomini per tutte le stagioni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a Radio anch'io. "Per quanto riguarda un governo di larghe intese - ha aggiunto - è una cosa diversa; dipende da che tipo di governo e da che tipo di programma". "Se i programmi - ha puntualizzato - sono quelli che si sentono durante le elezioni, anche no".