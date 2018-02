Giochi:controllo antidoping Zagitova

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 19 FEB - Allenamento interrotto per un controllo antidoping per la giovane pattinatrice russa Alina Zagitova, tra le candidate all'oro olimpico a PyeongChang. La quindicenne russa era scesa in pista da alcuni minuti quando si è presentato un ispettore doping della Wada per sottoporla ad un controllo ed è stata costretta a interrompere l'allenamento. Lo ha riferito un componente della delegazione russa. Ne è scaturita una polemica via social, soprattutto riguardo alla tempistica: in molti infatti si domandano perché non sia stato consentito a Zagitova di terminare la sessione di allenamento.

La quindicenne è considerata tra le favorite per conquistare il titolo olimpico in Corea del Sud: si prevede un 'duello' con la connazionale Eugenia Medvedeva.