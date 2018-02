Boldrini: gruppi fascisti vanno sciolti

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "Tutti i gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti". Lo ha detto il presidente della Camera Laura Boldrini davanti al murale antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Milano 'fucina' antifascista del capoluogo lombardo. Noi - ha aggiunto Boldrini - dobbiamo dirlo con forza: i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia".