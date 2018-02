Papa: Paolo VI sarà santo quest'anno

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 17 FEB - "Paolo VI sarà santo quest'anno": lo ha detto Papa Francesco parlando con i sacerdoti romani. L'incontro a porte chiuse si era svolto giovedì scorso ma oggi è stato diffuso il testo. Parlando del libretto con le frasi dei Papi distribuito in Laterano Francesco ha detto: "Io l'ho visto e mi è piaciuto tanto. Ci sono due Vescovi di Roma (recenti) già Santi (Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II). Paolo VI sarà santo quest'anno. Uno con la causa di beatificazione in corso, Giovanni Paolo I, la sua causa è aperta. E Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!".