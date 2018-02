Commissione Abusi,Papa conferma O'Malley

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 17 FEB - Papa Francesco ha confermato il Cardinale Sean O'Malley come Presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e nominato in questo organismo consultivo sedici membri, inclusi nove nuovi membri. Tra questi anche Ernesto Caffo, fondatore e presidente di Telefono Azzurro. Al via i lavori da aprile; prevista anche la costituzione di una associazione per i 'sopravvissuti' agli abusi del clero. Nella Commissione ci sono anche ex vittime di abusi. Intanto il Vaticano ha riaperto il caso del prete accusato di pedofilia a Ponticelli, Napoli. L'inviato del Papa per il caso del Cile, monsignor Charles Scicluna, ha invece cominciato oggi la sua missione, da New York, dove ha ascoltato una delle vittime del rev. Fernando Karadima, i cui abusi sarebbero stati ignorati dall'attuale vescovo di Osorno, mons. Juan Barros.