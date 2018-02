Istat, pil Italia 2017 +1,4%

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il pil in Italia nel 2017 crescerà dell'1,4%. E' quanto stima l'Istat. Nel quarto trimestre del 2017 il Pil è aumentato dello 0,3% sul trimestre precedente e dell'1,6% su base annua. Lo rileva l'Istat diffondendo la stima flash sugli ultimi tre mesi dell'anno scorso. Il rialzo congiunturale segna un lieve rallentamento rispetto al terzo trimestre (+0,4%). Lo stesso vale per il valore tendenziale (era +1,7%). Si tratta di dati aggiustati per gli effetti di calendario e destagionalizzati.