Madman nuovo re, è sfida tra rapper

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Arrivato il 2 febbraio nei negozi, è Back to home, il terzo album del rapper pugliese Madman, a guidare la classifica Fimi/Gfk di questa settimana, che vede come unica altra new entry Man of the Woods di Justin Timberlake, entrato all'ottava posizione della top ten. Dopo due settimane di dominio perde quindi lo scettro il re del trap Sfera Ebbasta, scivolato sul secondo gradino del podio con il suo Rockstar, seguito da Emma con Essere qui. Scala invece la top ten, guadagnando due posizioni, dalla sesta alla quarta, il re del 2017 Ed Sheeran con il suo Divide, da ben 49 settimane in classifica. Dietro di lui, anche loro in ascesa, il fenomeno Maneskin con Chosen, che si piazzano davanti a Jovanotti e il suo Oh Vita. Solo settimo è Mr.Rain, altro fenomeno del rap con Butterfly effect. In nona posizione inossidabile Vasco. A chiudere un altro fenomeno della nuova onda rap, l'italo tunisino Ghali adorato da Roberto Saviano che lo considera "uno dei maggiori poeti di lingua italiana, un poeta rap"