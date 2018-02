Bufera su concorrente musulmana 'Voice'

(ANSA) - PARIGI, 09 FEB - E' il nuovo caso che divide la Francia. Mennel Ibtissem, 22 anni, concorrente del talent show musicale The Voice, ha gettato la spugna dopo il vespaio di polemiche per suoi i post ritenuti 'complottisti' sugli attentati di Nizza e Saint-Étienne-du-Rouvray pubblicati su Facebook. La giovanissima col turbante ("una forma di velo un po' più moderna", spiegò la giovane francese di religione musulmana) ha annunciato la sua decisione. Negli ultimi giorni, TF1 si stava interrogando sull'opportunità di escluderla o meno in seguito alla scoperta di quei vecchi post. Il 15 luglio 2016, dopo l'attentato di Nizza, scrisse: "Ok, dai, ormai è diventata routine, un attentato a settimana!! E sempre per rimanere fedeli il 'terrorista' si porta appresso i documenti d'identità!". Il primo agosto 2016, sull'attentato contro padre Jacques Hamel: "I veri terroristi sono il nostro governo". Dopo le polemiche, la ragazza di padre turco-siriano si è scusata: "Condanno con la più grande fermezza il terrorismo".