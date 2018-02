Baglioni, un bis? Al momento no

(ANSA) - SANREMO, 8 FEB - Dopo il successo di ascolti, Claudio Baglioni è pronto a fare il bis a Sanremo? "Ho una lunga sequenza di impegni, al momento assolutamente no", risponde serafico a margine della conferenza stampa. Poi aggiunge all'ANSA: "Ora direi proprio di no, sono talmente dentro a questa cosa. Passata la festa, gabbato il santo. Vediamo fino a sabato che succede". Il festival è stato per lui "un passaggio imprevisto, molto temerario. Sto imparando tante cose e insieme ho cercato di portare le esperienze dei tour che ho fatto. Cerco anche di essere preciso, alcuni dicono pernicioso, ma non è facile lavorare con un ambiente molto diverso". Si è definito dittatore artistico, "ma i dittatori prima o poi vengono soppressi", scherza. "Non ho poteri per dirigere un mostro così complesso, cerchiamo di fare il meglio ogni sera. Per me è un'esperienza da ricordare, probabilmente una delle mie ultime. Vorrei fare il bagnino, mi piace il mare, il sole, il vento. E poi quest'anno faccio 50 anni di carriera"