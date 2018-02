Da firme Trono Spade ora Guerre Stellari

(ANSA) - NEW YORK, 7 FEB - Guerre Stellari avranno un tocco di 'Trono di Spade'. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, infatti, Lucasfilm e Disney hanno ingaggiato David Benioff e D.B. Weis, autori e produttori della fortunata serie trasmessa da Hbo per scrivere una nuova serie di film su Guerre Stellari.

La serie sarà indipendente dalla trilogia Gli ultimi Jedi, a cui sta lavorando Rian Johnson, cosi come sarà indipendente dalla saga di Skywalker il cui IX episodio é in corso di lavorazione da parte di J.J. Abrams. "David e Dan sono i migliori scrittori sul mercato - ha detto Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm -. La loro padronanza di personaggi complessi, profondità di storie e ricchezza di mitologia porterà a qualcosa di totalmente nuovo e darà un impulso audace a Guerre Stellari in un modo che trovo incredibilmente entusiasmante". "Nell'estate del 1977 (anno in cui e' iniziata la saga Star Wars, ndr) abbiamo viaggiato verso una galassia lontana ed è da allora che la sogniamo hanno detto Benioff e Weiss".