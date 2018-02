Chiuse iscrizioni scuola, crescono licei

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Licei ancora in crescita: nelle iscrizioni per il prossimo anno scolastico (chiuse ieri sera alle 20) sono stati scelti dal 55,3% dei ragazzi. Uno su tre, invece, ha optato per un Istituto tecnico mentre i Professionali hanno incassato soltanto il 14% delle preferenze.

Il ministero dell'Istruzione ha reso noti i primi dati delle iscrizioni. La procedura on line ha riguardato 1.455.850 studenti, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Per l'infanzia la domanda, anche quest'anno, era cartacea. Il 71,8% delle famiglie ha fatto domanda senza chiedere l'ausilio delle scuole (erano il 69% un anno fa) con punte più alte al Nord. "Siamo convinti che l'eliminazione della sovrapposizione con alcuni indirizzi tecnici e la maggiore aderenza dei percorsi offerti con la tradizione del Made In Italy e le peculiarità dei territori potrà fare dei Professionali laboratori di innovazione, rilanciandoli definitivamente" ha commentato la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli.