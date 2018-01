Mondo mezzo: chiesto processo per 21

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone nell'ambito della terza tranche dell'inchiesta denominata Mondo di Mezzo. Tra le persone per le quali i pm di piazzale Clodio hanno chiesto il processo anche il direttore de "Il Tempo" Gian Marco Chiocci, accusato di favoreggiamento, Massimo Carminati e Gennaro Mokbel. La richiesta di rinvio a giudizio è firmata dal Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, dagli aggiunti Paolo Ielo, Michele Prestipino e Giuseppe Cascini e dal sostituto Luca Tescaroli.

Tra le persone raggiunte dalla richiesta di rinvio a giudizio non c'è Luca Odevaine, già componente del Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il ministero dell'Interno, che ha chiesto il patteggiamento. La richiesta di processo arriva a poche settimane dall'inizio del giudizio d'Appello per il filone principale che è fissato al 6 marzo e riguarda una quarantina di persone.