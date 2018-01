Chipperfield, ecco la mia architettura

(ANSA) - VICENZA, 24 GEN - Quindici grandi progetti illustrati nelle loro fasi di sviluppo. Autore prolifico e pluripremiato, dalle residenze private agli alberghi, dai musei agli store dell'alta moda, David Chipperfield racconta il suo genio e nello stesso tempo la sua idea di architettura come lavoro collettivo in una grande mostra allestita nella Basilica Palladiana di Vicenza dal 12 maggio al 2 settembre, dopo la chiusura dell'esposizione su Van Gogh. "E' il tentativo di illustrare una maniera di lavorare -spiega l'archistar britannica - il modo in cui sviluppiamo le idee, come lavoriamo in parallelo su diversi progetti, con differenti culture e diverse risorse, priorità e collaboratori, bilanciando prospettive locali e globali".

Promossa dall'assessorato alla crescita del Comune di Vicenza, in collaborazione con l'associazione culturale Abacoarchitettura, 'David Chipperfield Architects Works 2018' riporta l'architettura contemporanea nella Basilica a distanza di dodici anni dall'ultimo grande evento