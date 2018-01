Il rapper Nitro in vetta alla hit parade

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Sul podio della hit parade degli album più venduti della settimana, secondo la classifica FImi/GFK, è una new entry, il rapper Nitro, all'anagrafe Nicola Albera, ventiquattrenne cresciuto nella provincia vicentina, che, con il suo disco appena uscito, 'No comment', sposta dalla vetta il fenomeno Ed Sheraan con il suo album Divide, che scende in quarta posizione, dopo essere stato incoronato re del 2017, artista che ha venduto di più in Italia, presente da 46 settimane nella top ten dei dischi piu' venduti della settimana.

Al secondo posto siede un altro nuovo ingresso nella hit, quello di Francesca Michielin, che s'interroga sul senso di identità e di comunità, sull'immaginazione e sull'esperienza con l'album 2640. Seguono i rocker Maneskin, rivelazione dell'ultima edizione di X Factor, terzi con Chosen. Slitta dal secondo al quinto posto, Vasco Modena Park, racconto del live dei record del luglio scorso di Vasco Rossi, seguito da Jovanotti con l'album d'inediti Oh vita!, sceso dalla terza al sesto gradino.