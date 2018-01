Anziana uccisa: Minniti, è inaccettabile

(ANSA) - BARI, 2 GEN - "Quello che è avvenuto a Bitonto è inaccettabile". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al termine del Comitato per l'Ordine e la sicurezza convocato d'urgenza in Prefettura a Bari dopo l'agguato in cui il 30 dicembre scorso è morta una donna, Anna Rosa Tarantino, 84 anni, vittima innocente di una sparatoria. "È inaccettabile - ha detto - che in Italia una persona perda la vita per essersi trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Che poi non erano il posto sbagliato e il momento sbagliato e questo rende ancora più urgente una risposta".

"La risposta dello Stato sarà molto dura - ha aggiunto il ministro - non consentiremo nemmeno angoli franchi. Abbiamo deciso - ha annunciato Minniti - di agire su un triplice livello: individuare e arrestare i componenti dei due gruppi di fuoco; affrontare in maniera strutturata, con attività investigativa di medio periodo, il tema della criminalità organizzata sul territorio; predisporre un piano straordinario di controllo del territorio".