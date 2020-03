Tokyo: Naomi Osaka, anche salvare vite è spirito olimpico

"Tutti sanno cosa significano i Giochi per me e quanto sarò orgogliosa di parteciparvi nel mio Paese. E' tempo di lavorare insieme per salvare quante più vite possibile. Per me, è anche questo lo spirito olimpico". La tennista giapponese Naomi Osaka, con un post sul suo profilo twitter, commenta il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo.

Osaka, vincitrice degli Us Open del 2018 e degli Australian Open 2019, ha salutato con favore la decisione del Cio e del governo giapponese. "Sono delusa di non poterli disputare quest'anno, ma torneremo tutti più forti che mai nel 2021 - le sue parole -. Sostengo pienamente la decisione coraggiosa del primo ministro Shinzo Abe e del Cio. Lo sport alla fine ci riunirà di nuovo, ma oggi non è la priorità. E' tempo di lavorare insieme per salvare quante più vite possibile. Per me, è anche questo lo spirito olimpico".