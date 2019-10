Tennis: classifica Wta, balzo di Gauff

E' invariata la Top Ten della classifica Wta. Resta in vetta al ranking Ashleigh Barty, per la sesta settimana. In evidenza il balzo della 15enne statunitense Cori Gauff, che grazie alla vittoria a Linz, suo primo titolo Wta, ha guadagnato ben 39 posizioni salendo al numero 71.

Alle spalle dell'australiana Barty resta la ceca Karolina Pliskova, distanziata di 1.081 punti. Completa il podio la giapponese Naomi Osaka. Quarta l'ucraina Elina Svitolina, seguita dalla canadese Bianca Andreescu, dalla rumena Simona Halep, dall'altra ceca Petra Kvitova, dall'olandese Kiki Bertens, dalla statunitense Serena Williams e dalla svizzera Belinda Bencic.