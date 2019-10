Federer, voglio giocare a Tokyo 2020

Roger Federer vuole partecipare al torneo di tennis alle Olimpiadi di Tokyo dell'anno prossimo.

Il campione svizzero, già presente a quattro edizioni dei Giochi, ha detto che è stata una decisione "presa con il cuore".

Federer, che compirà 39 anni poco dopo la fine del torneo olimpico, ha espresso il suo desiderio proprio dalla capitale giapponese, dove si trova per un evento pubblicitario con il suo sponsor di abbigliamento. In precedenza aveva pianificato il proprio programma fino a Wimbledon, che termina due settimane prima dei Giochi. Federer ha vinto l'oro nel doppio per la Svizzera con Stan Wawrinka a Pechino nel 2008 e l'argento nel singolare nel 2012 a Londra. Saltò le Olimpiadi di Rio 2016 per un infortunio.