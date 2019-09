Nadal: 'Berrettini è già un grandissimo'

"Matteo ha tutto. Diventerà un grandissimo giocatore. Lo è già e ha tanti anni davanti a sé per migliorare ancora". E' quanto ha detto il fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal ai microfoni della Espn dopo aver conquistato la finale degli us Open battendo in tre set Matteo Berrettini davanti ai 20mila dell'Arthur Ashe. Per il maiorchino è la quinta finale a New York e la 27ma in un torneo del Grande Slam.