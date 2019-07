Wimbledon: riecco Federer con Nadal, Nole trova Bautista

Roger Federer vola in semifinale al torneo di Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero ha battuto in quattro set il giapponese Kei Nishikori, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-4. In semifinale anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha superato in quattro set l'argentino Guido Pella (7-5, 6-4, 3-6, 6-3). Bautista Agut incontrerà il n.1 del mondo Novak Djokovic, mentre Federer dovrà vedersela con Rafa Nadal. Nei quarti di finale lo spagnolo ha avuto ragione dello statunitense Sam Querrey, in tre set (2h07') col punteggio di 7-5, 6-2, 6-2.



Djokovic approda a vele spiegate nella semifinale del Torneo di Wimbledon. Il n.1 del mondo ha battuto il belga David Goffin, n.23, in soli tre set, per 6-4, 6-0, 6-2. I due non si erano mai sfidati, prima di oggi, in un torneo sull'erba.