Tennis: Fognini alla Laver Cup

Fabio Fognini scenderà in campo al fianco di Rafa Nadal e Roger Federer per difendere i colori del Team Europa nella terza edizione della Laver Cup in programma a settembre a Ginevra. Nella squadra del Vecchio Continente il capitano Bjorn Borg ha convocato insieme all'azzurro, da poco entrato nella top ten mondiale, l'austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. I tre affiancheranno Nadal e Federer.

"Sono molto eccitato dall'idea di giocare la Laver Cup in settembre - dice Fognini -. Scendere in campo per una squadra è qualcosa di speciale nel tennis, dove siamo più abituati ad avere sfide individuali in ogni incontro. Non vedo l'ora di competere accanto ai grandi giocatori che formano il Team Europa". "Fabio sta disputando una stagione incredibile: sono sicuro che darà un grande contributo al nostro team - ha detto Borg -. Questo fantastico gruppo di tennisti ci consente di schierare una squadra fortissima, mettendoci in buona posizione per vincere il titolo per la terza volta".