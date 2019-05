Tennis: Parigi, subito fuori Cecchinato

Fuori a sorpresa Marco Cecchinato, al primo turno del Roland Garros: il siciliano, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie a Parigi, passa dalla semifinale disputata un anno fa all'eliminazione al primo turno.

Cecchinato ha ceduto in cinque set, 2-6 6-7(6) 6-4 6-2 6-4, in tre ore e 18 minuti, al francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card. Per il 37enne di Angers si è trattato del terzo successo in altrettante sfide contro Cecchinato, il primo sulla terra. Eliminato al primo turno anche Lorenzo Sonego: per la prima volta nel main draw a Parigi, è stato sconfitto per 6-2 6-4 6-4, in un'ora e 41 minuti di gioco, da Roger Federer, tornato a giocare lo Slam francese dopo quattro anni di assenza.