Appendino: 'A Torino Atp finals meravigliose'

"Siamo felici e orgogliosi: sono queste le due parole chiave che rappresentano ciò che la città e anche io stiamo vivendo. Siamo certi che Torino saprà organizzare un evento meraviglioso". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla presentazione, nel capoluogo piemontese, delle Atp Finals, assegnate a Torino dal 2021 al 2025.



"È stata una congiunzione astrale irripetibile. Almeno sei fenomeni rari che non si erano mai verificati tutti insieme. Il governo italiano ha deciso per la prima volta di scommettere sul tennis, unico grande sport su cui non si era fatto nulla". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della federazione tennis, a Torino per presentare le Atp Finals 2021-2026 assegnate alla città. "Ringraziamo il governo di avere investito su di noi. - ha aggiunto Binaghi - Una delle più grandi città del Paese con sindaca tennista ci ha risollevato in momenti in cui credevamo di essere morti e sepolti. Terza cosa rara: anche altri enti locali hanno voluto far parte della squadra, la Regione di Chiamparino e la Camera commercio"



"Quando si fa squadra il nostro Paese è imbattibile. Sono orgoglioso. Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato la genesi della candidatura torinese delle Atp finals, presentate oggi nel capoluogo piemontese. "Alla sindaca, in un incontro a Roma, ho lanciato l' idea dell'Atp a Torino perché la città aveva tutto per candidarsi: oltre alla bellezza unica, un impianto in grado di ospitare la manifestazione. Il mio ruolo - ha aggiunto Malagò - si è concluso qui: complimenti alla formidabile tenacia, miscelata con quella di Binaghi hanno prodotto questo straordinario risultato".