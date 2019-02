Atp Finals: 10 giorni per trovare fondi

Torino può continuare a sognare le Atp Finals di tennis. L'Associazione ha concesso "dieci giorni" al governo per fornire le garanzie economiche necessarie a portare per cinque anni, dal 2021 al 2025, l'evento sotto la Mole. Lo rende noto la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

"Spero ci sia un impegno corale per trovare una soluzione che rispetti i tempi - dice - Se il Governo opererà su questa linea allora tornerà concreta la possibilità di dare questa opportunità a Torino, al Piemonte e all'Italia intera".