Davis, India-Italia, comincia Seppi

Sarà Andreas Seppi il primo tennista azzurro a scendere in campo nella sfida con l'India che comincia domani a Calcutta ed è valida per l'accesso alla fase finale di Coppa Davis. Il sorteggio ha accoppiato l'atleta altoatesino numero 37 del mondo, a Ramkumar Ramanathan (133). I due cominceranno a giocare alle 6.30 ora italiana. Subito dopo seguirà il secondo singolare, in campo Matteo Berrettini (53) contro Prajnesh Gunneswaran (102).

Sabato la seconda giornata comincerà (alle 6 italiane) con il doppio; il capitano non giocatore azzurro Corrado Barazzutti ha scelto di mandare in campo la coppia Berrettini-Cecchinato, opposti agli indiani Bhopanna/Sharan. Subito dopo cominceranno gli ultimi due singolari: in campo Seppi contro Gunneswaran e infine Berrettini contro Ramanathan.